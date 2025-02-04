Признаки разумной жизни на Земле видны с миллионов звезд

Исследовательская группа из Института SETI попыталась ответить на вопрос: если бы внеземная цивилизация располагала такими технологиями как на Земле, с какого расстояния она могла нас заметить?

Исследование опубликовано в журнале The Astronomical Journal.

Ученые разделили техносигнатуры, то есть следы цивилизации, на несколько классов и оценили расстояние, с которого эти следы видны, если на принимающей стороне развиты такие же технологии, как на Земле.

Дальше всего был виден "свет Аресибо", то есть сигнал планетарного радара "Аресибо" в Пуэрто-Рико. Сегодня этот радар разрушен и восстановлен, вероятно, не будет. Но есть и другие планетарные радары, например, Goldstone Deep Space Communications Complex (GDSCC) – комплекс радиоантенн в пустыне Мохаве, Калифорния. Сфокусированный радиосигнал, который отправлял в космос "Аресибо", по оценке ученых, можно при современных средствах обнаружения зарегистрировать на расстоянии 12 000 световых лет. Это очень узкий и достаточно короткий сигнал, но, учитывая, что на этом расстоянии или ближе к Земле находятся миллионы звезд, шансы, что нас заметят, не нулевые.

Атмосферные техносигнатуры, такие как выбросы диоксида азота, сможет различать готовящаяся к запуску обсерватория Habitable Worlds Observatory (HWO). С помощью HWO мы сможем обнаружить выбросы диоксида азота на расстоянии 5,7 световых лет. Это больше, чем расстояние до ближайшей к нам звезды Проксима Центавра. У этой звезды есть планетная система из трех планет. Так что если в атмосфере этих планет есть техносигнатуры диоксида азота, мы это скоро узнаем.

По мере приближения к Земле можно обнаружить все больше и больше антропогенных признаков: огни городов и тепловые острова, лазерное излучение и спутники.

Соавтор работы София Шейх говорит: "Если мы когда-нибудь обнаружим планету, скажем, с высокой концентрацией загрязняющих веществ в ее атмосфере, мы сможем предположить, что там есть цивилизация, и она тоже может нас заметить".

Будущие телескопы и приемники повысят чувствительность обнаружения или позволят нам выявить новые типы техносигнатур, в том числе другие признаки атмосферных загрязнений. Повторяя подобные исследования по мере развития астрономических технологий и оценивая влияние человека на планету, мы сможем получить новые сведения и усовершенствовать наш подход к обнаружению внеземной жизни.