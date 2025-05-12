Израильский стартап успешно справляется с ошибками в коде, созданном ИИ

ИИ-модели ускоряют программирование, но и увеличивают количество ошибок в коде. Решить эту проблему помогает платформа тестирования, созданная стартапом Ox Security. Компания привлекла в новом раунде $60 млн.

В 2025 году появился и стремительно развивается новый подход к созданию программного кода: он получил название "vibe coding" (идею этого подхода по-русски можно примерно передать, как "интуитивное программирование"). Этот подход основан на использовании больших языковых моделей (LLM) для генерации рабочего кода по описанию задачи на естественном языке. При таком подходе программист не пишет код вручную, а формулирует идею в виде текстового запроса, а ИИ создает код. Роль человека смещается с ручного кодирования к управлению, тестированию и доработке того, что сгенерировал ИИ.

Но тестирование такого "интуитивного" кода становится "узким" местом. Если программисту нужны минуты для генерации кода с помощью ИИ, а потом он вынужден много дней отлавливать ошибки, весь выигрыш пропадает. Можно сравнить процесс кодирования с путешествием. Если вы едите из Тель-Авива в Эйлат на машине, то вы добираетесь от дома до дома (это "ручное" программирование). Если вы летите на самолете (vibe coding), то сам перелет занимает час, но время необходимое, чтобы добраться до аэропорта вылета, а потом от аэропорта прилета до места, может оказаться настолько долгим, что весь выигрыш будет потерян. Этот "трансфер до места" похож на доводку кода, сгенерированного ИИ. Хотелось бы "долететь самолетом" от дома до дома. Если в реальном путешествии это пока невозможно, то в программировании время "последнего трансфера" можно сильно сократить, если поручить ИИ не только создание кода, но и его отладку. Инструменты для такой ИИ-отладки и предлагает израильский стартап Ox Secrurity.

"За последний год ИИ значительно изменил процесс разработки программного обеспечения, – рассказал со-основатель Ox Secrurity Неацун Зив в интервью TechCrunch. – Хотя ИИ-инструменты ускоряют разработку как для опытных разработчиков, так и для новичков, ИИ часто не хватает критического мышления и рассудительности, необходимых для выявления тонких дефектов безопасности... Ox Security освобождает время разработчиков, позволяя им сосредоточиться на инновациях, и одновременно повышает общую безопасность компаний".

Платформа, разработанная Ox Security анализирует 100 миллионов строк кода ежедневно. Среди инвесторов и клиентов стартапа такие компании как Microsoft и IBM. Стартап имеет офисы в Тель-Авиве и Нью-Йорке. Компания быстро растет. В последнем раунде она привлекла $60 млн, и теперь стоимость стартапа оценивается в $94 млн.