Израильские ученые научились предсказывать эффективность иммунотерапии при раке

Ученые Хайфского Техниона разработали метод, который позволяет на основе анализа клеток иммунной системы пациента, предсказать насколько эффективной будет иммунотерапия.

Иммунотерапия – это большой шаг в лечении раковых заболеваний. Ее методы повышают способность иммунной системы эффективно поражать и уничтожать раковые клетки. Одной из ключевых проблем иммунотерапии является неопределенность в отношении реакции пациентов: не все пациенты отвечают на лечение, а некоторые могут испытывать побочные эффекты без значимого терапевтического эффекта. Поэтому необходимо определить биомаркеры, которые могли бы предсказать эффективность лечения на основе индивидуальных данных пациента.

Ученые Хайфского Техниона опубликовали работу в журнале Cell Genomics, в которой они предложили метод, который может предсказать реакцию конкретного пациента на иммунотерапию.

Их исследование основано на масштабном мета-анализе Т-клеток у раковых больных, получавших иммунотерапию. Это позволило ученым изучить генетические характеристики Т-клеток и их влияние на успех лечения.

Т-клетка в процессе своего созревания получает уникальный рецептор, который может распознавать определенный антиген. Когда Т-клетка сталкивается с реальным антигеном, она начинает делиться, и все ее клоны получают один и тот же рецептор.

Исследователи обнаружили, что только у пациентов, реагирующих на лечение, наблюдается уникальная генетическая подпись в клонах Т-клеток, и иммунотерапия усиливает иммунную активность таких "подписанных" клеток.

Ученые также показали, что у пациентов, не реагирующих на лечение, определенные клоны Т-клеток одновременно присутствовали и в опухоли, и в крови. Исследователи пришли к выводу, что для улучшения иммунного ответа необходимо активировать клоны Т-клеток, обнаруженные только в опухоли, а не те, которые присутствуют как в опухоли, так и в крови.

Представленный исследователями подход позволяет улучшить прогнозирование результатов иммунотерапии и разработать новые стратегий лечения. Эта работа позволяет глубже понять динамику иммунной системы и ее потенциал в борьбе с раком.