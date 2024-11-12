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Наука и Хайтек

Просмотр документальных фильмов усиливает эмпатию

время публикации: 12 ноября 2024 г., 13:53 | последнее обновление: 12 ноября 2024 г., 13:38
Просмотр документальных фильмов усиливает эмпатию
AP Photo/Laura Bargfeld

Исследование, проведенное американскими психологами, показало, что просмотр документальной драмы может повысить уровень эмпатии у человека.

Группа психологов из Стенфорда провела исследование, в котором разделила участников на две группы и одной из них предложила посмотреть документальную драму о несправедливо осужденном заключенном. Чтобы понять, как просмотр фильма может повлиять на чувство сострадания к людям с опытом заключения, всем участникам была показана серия коротких видеороликов, где были представлены мужчины, действительно находившиеся в заключении, которые рассказывали свои истории.

Результаты исследования показали, что участники, которым был показан фильм, стали более сочувствующими к людям с опытом заключения, чем те, кто фильм не смотрел. Также изменилось их мнение о реформах в уголовном правосудии.

Исследователи спросили участников, подписали ли бы они петицию в поддержку федерального закона, восстанавливающего право голоса для людей с судимостью, и готовы ли были бы ее распространить. Результаты показали, что зрители фильма были на почти на 8% более склонны подписать петицию, чем участники, которые фильм не смотрели.

"Один из способов борьбы с отсутствием эмпатии к стигматизированным группам людей – это узнать их поближе. Вот тут-то и вступают в дело медиа, которые психологи долгое время использовали в качестве вмешательства", – прокомментировал Джамиль Заки, старший автор статьи и профессор психологии в Школе гуманитарных и естественных наук.

Наука и Хайтек
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