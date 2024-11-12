Регулярное время отхода ко сну способствует лучшей эмоциональной стабильности и поведению у детей

Новое исследование показало, что регулярность отхода ко сну имеет большее влияние на здоровье ребенка, чем продолжительность и качество сна.

Исследование, проведенное в Медицинском колледже Университета Пенсильвании, показало, что дети, которые придерживались регулярного расписания сна и ложились спать в одно и то же время каждый вечер, демонстрировали более успешный контроль над эмоциями и поведением в стрессовых ситуациях и при взаимодействии с другими людьми.

Дети, участвующие в исследовании, носили монитор на запястье в течение недели, чтобы измерить продолжительность ночного сна и дневной активности. Устройство отслеживало различные параметры сна – время засыпания, пробуждения, середину периода сна, эффективность сна и общее количество часов сна за ночь.

Эти данные сопоставлялись с результатами теста на реакцию ребенка на фрустрацию. Для этого каждый участник выбирал игрушку, которая после помещалась в прозрачную запертую коробку. Ребенку выдавали набор ключей, ни один из которых не подходил к замку. Исследователи наблюдали, как дети проявляли самоконтроль – например, разговаривали с собой и пробовали каждый ключ – или отсутствие самоконтроля, когда, дети бросали ключи, не перепробовав все. Через четыре минуты ребенку приносили рабочий ключ, чтобы он мог наконец поиграть с игрушкой.

Исследователи также следили за тем, как дети вместе с родителями украшали фоторамку. Детское поведение считалось просоциальным, если участники делились материалами и взаимодействовали, и антисоциальным – если, например, портили материалы для творчества или грубили родителям.

Результаты показали, что чем менее стабильно было время отхода ко сну у ребенка, тем хуже он справлялся с контролем эмоций и поведения. Дети, у которых время сна сдвигалось не более чем на 20 минут каждую ночь, обычно демонстрировали лучшую саморегуляцию по сравнению с детьми, у которых время отхода ко сну менялось на два часа за неделю.