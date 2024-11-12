Впервые пересадка стволовых клеток роговицы вернула людям зрение

Ученые из Университета Осаки пересадили стволовые клетки здорового донора четырем пациентам с поврежденной роговицей глаза и смогли улучшить их зрение.

Эти четыре пациента стали первыми, кто получил трансплантаты из перепрограммированных стволовых клеток для лечения поврежденной роговицы – прозрачной внешней поверхности глаза.

Работа опубликована в журнале The Lancet.

Нормальное состояние внешнего слоя роговицы постоянно поддерживается резервуаром стволовых клеток, расположенных в лимбальном кольце – темном кольце вокруг радужной оболочки.

Когда этот источник омоложения клеток истощается (это состояние известно как дефицит лимбальных стволовых клеток или LSCD), роговица покрывается рубцовой тканью, что в конечном итоге приводит к слепоте.

LSCD может быть следствием травмы глаза, аутоиммунных или генетических заболеваний. Коджи Нишида, офтальмолог из Университета Осаки (Япония) и его коллеги предложили использовать в качестве источника клеток для восстановления роговицы – плюрипотентные стволовые клетки донора.

Ученые взяли клетки крови здорового донора, перепрограммировали их в эмбрионально-подобное состояние и превратили в листы эпителиальных клеток роговицы.

В период с июня 2019 года по ноябрь 2020 года в исследование были включены две женщины и двое мужчин в возрасте от 39 до 72 лет с LSCD на обоих глазах. В ходе операции команда сняла слой рубцовой ткани, покрывающей поврежденную роговицу и наклеила эпителиальные листы, полученные из клеток донора. Сверху была наложена защитная контактная линза.

Через два года после пересадки ни один из пациентов не испытал серьезных побочных эффектов. Трансплантаты не образовывали опухолей и не проявляли признаков отторжения иммунной системой. Причем двое из четырех пациентов не принимали иммунодепрессанты.

После пересадки у всех четырех реципиентов сразу же улучшилось зрение и уменьшилась площадь роговицы, пораженной LSCD. Улучшения сохранились у всех, кроме одного пациента, у которого улучшение оказалось неустойчивыми. По словам Нишиды, в марте планируется начать более широкие клинические испытания, чтобы оценить эффективность лечения.