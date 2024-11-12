ЮАР может стать первой страной в мире, где разрешено редактирование эмбриональных клеток человека

Как сообщает сайт Nature, Южно-Африканская республика обновила руководство по этике медицинских исследований и включила в него новый раздел о редактировании эмбриональных клеток человека.

Nature считает, что эти поправки приближают страну к официальному принятию методики, которая разрешает внесение генетических изменений в сперму, яйцеклетки или эмбрионы таким образом, чтобы эти изменения передавались по наследству.

Руководство по исследовательской этике ЮАР было обновлено в мае, но широкой научной общественности эта новость стала известна только в прошлом месяце. В настоящее время ни в одной стране не разрешено редактирование генома человека, передающееся по наследству.

Журнал Nature обратился за комментариями в министерство здравоохранения ЮАР, которое опубликовало пересмотренные рекомендации, и в Национальный совет по этике исследований в области здравоохранения – официальный орган, который их разработал. На сегодня издание не получило комментариев от государственных органов ЮАР.

"Решение внести поправки в южноафриканское руководство по этике исследований в области здравоохранения, чтобы упростить проведение исследований по созданию генетически модифицированных детей, вызывает недоумение", – пишет Франсуаза Бейлис, биоэтик из Университета Далхаузи в Галифаксе.

Исследователи пришли к международному консенсусу, что генетическое редактирование эмбриональных клеток на сегодняшний день недопустимо. Хотя такое редактирование может предотвратить наследственные заболевания, такие как серповидно-клеточная анемия, оно создает серьезные этические проблемы и не является полностью безопасным.

Ученые подчеркивают, что официальное разрешение редактирования эмбриональных клеток даже в одной стране, представляет собой глобальный риск из-за возможности "генетического туризма".

В 2018 году Хэ Цзянькуй, биофизик, работавший в то время в Южном университете науки и техники Китая в Шэньчжэне, заявил, что помог создать первых в мире детей с исправленным геномом. Это вызвало глобальный резонанс. Власти Китая отреагировали жестко: в 2020 году Хэ Цзянькуй был приговорен к тюремному заключению за "незаконную медицинскую практику".

В 2019 году международная группа этиков и ученых призвала ввести мораторий на редактирование генома человека, передающееся по наследству. В 2023 году организационный комитет третьего международного саммита по редактированию генома человека заявил, что редактирование эмбриональных клеток "остается неприемлемым в настоящее время".