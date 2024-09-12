Израильский стартап разработал имплантат для восстановления межпозвонковых дисков

Израильский стартап Discure Technologies разработал биоэлектронное устройство для минимально инвазивного лечения и восстановления межпозвонковых дисков. Компания уже приступила к клиническим испытаниям.

Дегенеративное заболевание межпозвонковых дисков – это процесс, при котором межпозвонковые диски в позвоночнике изнашиваются и разрушаются. Это происходит, например, при старении. Но у многих людей процесс может ускориться и вызывать сильные боли. Это заболевание может стать причиной, например, радикулита. Когда межпозвонковые диски дегенерируют, они могут выпячиваться, это приводит к сдавливанию нервных корешков и вызывает боль.

На долю дегенерации дисков приходится 35% всех болей в пояснице, а экономические потери только в США составляют 100 миллиардов долларов. Большинство существующих методов лечения направлено на облегчение симптомов, а не на устранение причины заболевания. Существующие методы включают опиоиды для снятия боли, инъекции и хирургические операции на позвоночнике.

Подход Discure другой. Компания разработала имплантируемое биоэлектронное устройство, которое не только снимает боль, но и восстанавливает снабжение поврежденных дисков жидкостью и питательными вещества. Этот подход не требует хирургического вмешательства, и он не такой дорогой как, например, генная терапия.

Компания привлекла 16 миллионов долларов США в первом раунде финансирования, сообщает "Калькалист". Теперь Discure Technologies переходит к стадии клинических испытаний.

CEO компании Юваль Мандельбаум сказал. "Эти последние инвестиции позволят нам полностью профинансировать клинические исследования на людях в Канаде и Италии. Инвестиции подтверждают надежность нового, минимально инвазивного подхода компании к восстановлению межпозвонковых дисков, что позволяет сменить парадигму: вместо борьбы с симптомами перейти к решению проблемы путем регенерации диска".