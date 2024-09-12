Впервые в истории в открытый космос вышли непрофессиональные астронавты

Принадлежащая Илон Маску компания Space X провела первый в истории выход в космос непрофессиональных астронавтов. Первопроходцем стал предприниматель Джаред Айзекман, который провел в космосе несколько минут.

Затем из капсулы, также на несколько минут, вышла инженер компании Space X Сара Гиллис. Поскольку капсула Crew Dragon не оснащена шлюзом, во время выхода кабина была разгерметизирована, и остальным членам экипажа пришлось находиться в скафандрах.

Программа полета предусматривает 36 исследований и экспериментов, а также тестирование системы связи Starlink. Crew Dragon также побил рекорд по высоте полета для околоземных пилотируемых миссий. Апогей его орбиты составил 1400 километров.

Напомним, что первым человеком, вышедшим в открытый космос, стал в 1965 году Алексей Архипович Леонов. В ходе выхода возникла внештатная ситуация, и от Леонова потребовались мужество и способность действовать вопреки инструкциям, чтобы вернуться в кабину корабля "Восток-2".