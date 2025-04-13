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Наука и Хайтек

Новый анализ может обнаружить болезнь Паркинсона до появления симптомов

Исследования
Медицина
время публикации: 13 апреля 2025 г., 11:43 | последнее обновление: 13 апреля 2025 г., 11:43
Новый анализ может обнаружить болезнь Паркинсона до появления симптомов
AP Photo/Manu Brabo

Исследователи создали недорогой и простой анализ крови, который может выявить болезнь Паркинсона на ранней стадии – еще до появления первых симптомов.

Британские ученые, проводившие исследование, считают, что тест способен кардинально изменить подход к раннему выявлению заболевания, что позволит начинать лечение раньше и добиваться лучших результатов для пациентов.

Новый тест стоит около 100 долларов и основан на анализе мелких участков генетического материала – фрагментов транспортной РНК (tRF) в крови. Особое внимание уделяется определенной повторяющейся РНК-последовательности, которая характерна для пациентов с болезнью Паркинсона.

Тест также отслеживает снижение уровня митохондриальной РНК, которая уменьшается по мере развития болезни. Митохондрии – это части клеток, отвечающие за выработку энергии. Ученые утверждают, что, сравнивая уровни этих биомаркеров, можно получить точный, быстрый, недорогой и неинвазивный способ диагностики, который дает шанс на раннее вмешательство и эффективное лечение, способное повлиять на ход болезни.

На данный момент точность теста оценивается в 0,86 по шкале, где 1 – это идеальный результат, а 0,5 соответствует случайному угадыванию. Тест основан на технологии ПЦР – той же, что применялась во время пандемии для выявления COVID-19. Она работает за счет увеличения количества определённых участков генетического материала, чтобы их можно было легко обнаружить.

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