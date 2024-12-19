Танцы помогают справиться с депрессией людям с синдромом Паркинсона

Танцы снижают депрессию, связанную с болезнью Паркинсона. Это можно увидеть как и в анкетах респондентов, так и на снимках МРТ.

В исследовании Йоркского университета участвовали 23 человека, проходящих программу Sharing Dance Parkinson в Национальной балетной школе Канады, у которых была диагностирована болезнь Паркинсона, а также 11 здоровых участников, являющихся членами семьи или опекунами пациентов с болезнью. Все участники посещали еженедельные танцевальные занятия в течение 8 месяцев, которые начинались с простых движений ног, стоп и плие, а затем переходили к танцевальным движениям, вальсам и более сложным хореографическим композициям.

Ученые сосредоточились на области мозга, известной как подмозолистая поясная извилина (SCG), которая связана с депрессией. Они оценивали настроение и уровень депрессивного расстройства у всех участников с помощью гериатрической шкалы до и после каждого занятия, а также проводили регулярные МРТ-сканирования.

В ходе эксперимента специалисты обнаружили, что после каждого танцевального занятия уровень депрессии, о котором сообщали участники, снижался, и этот эффект накапливался с каждым классом. Также было установлено, что результаты МРТ показали снижение активности в области лобной коры мозга, связанной с регуляцией эмоций, а в меньшей подгруппе участников значительное снижение депрессии было связано с изменениями в подмозолистой поясной извилине.

У людей с болезнью Паркинсона, помимо проблем с двигательными функциями, часто встречаются и другие симптомы, такие как расстройства психического и социального благополучия, включая депрессию. Новое исследование показало, что занятия танцами помогают пациентам с болезнью Паркинсона улучшить контроль над движениями, настроением и другими аспектами повседневной жизни.