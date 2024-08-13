Геологи "прокололи" океанское дно на 1268 метров и увидели ту Землю, на которой зарождалась жизнь

Ученые считают, что анализ длиннейшего в истории науки керна мантийных пород, извлеченного со дна океана, поможет понять механизм образования вулканов и позволит описать среду, в которой зародилась жизнь.

Земная мантия почти везде на планете находится глубоко под корой. Получить к ней доступ и взять образцы очень трудно. Но на Земле есть места, где кора очень тонкая, и мантийные породы подходят близко к поверхности. Это – срединно-океанические хребты, расположенные в Атлантическом и Тихом океанах.

Международная группа ученых пробурила океанское дно и извлекла самый длинный в истории науки керн горных пород, происходящих из мантии Земли. Почти непрерывные в глубину 1268 метров мантийной породы были извлечены из "тектонического окна" – участка морского дна, где породы мантии выходят на поверхность вдоль Срединно-Атлантического хребта. Породы были извлечены с помощью бурового судна JOIDES Resolution весной 2023 года. Исследование керна только началось. Первые результаты опубликованы в журнале Science.

Ведущий автор работы, профессор Йохан Лиссенберг из Кардиффского университета, говорит: "Когда мы извлекли породы в прошлом году, это было крупным достижением в истории наук о Земле. Керны мантийных пород могут рассказать о составе и эволюции нашей планеты. Мы начали изучать состав мантии, описывая минералогию извлеченных пород и их химический состав".

Ученые надеются, что анализ керна позволит понять, как образуется вулканическая магма, и что приводит к извержениям вулканов.

Лиссенберг говорит: "Мы обнаружили каналы, по которым расплав двигается через мантию. Теперь мы можем отслеживать пути вулканической магмы после того, как она образовалась и поднялась на поверхность Земли. Это важно, потому что говорит нам, как мантия питает вулканы, особенно те, что находятся на дне океана и отвечают за большую часть вулканизма на Земле".

Но понимание вулканизма это только один из моментов, которые может объяснить анализ керна, извлеченного со дна океана. Исследование показало, как оливин – распространенный минерал в мантийных породах – реагирует с морской водой. В результате этих реакций образуются водород и другие молекулы, которые могли помочь зарождению жизни.

Соавтор работы доктор Сьюзан Кью Лэнг говорит: "Анализ керна дает нам критический взгляд на химическую и физическую среду, которая сформировалась на ранней стадии истории Земли. Эта среда могла в течение геологически длительных периодов обеспечить постоянный источник питания и благоприятные условия для развития самых ранних форм жизни".