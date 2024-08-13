Великолепие и разрушение дренажного канала: археологические открытия в Иерусалиме

Новые находки из древнего дренажного канала, действовавшего в Иерусалиме 2000 лет назад, рассказывают историю города во времена Второго Храма – от процветания до разрушения. Раскопки, проводимые Управлением древностей Израиля, показывают, как менялся Иерусалим за последние десятилетия перед разрушением Храма в 70 году н.э.

Дренажный канал составлял главную подземную артерию Иерусалима. Канал проходил под красочными рынками у подножия Храмовой горы и по всей длине города Давида. В ходе раскопок были обнаружены сохранившийся стеклянный флакон, виноградные косточки, двухтысячелетняя яичная скорлупа, а также целые глиняные светильники с остатками сажи.

"Маленькие находки рассказывают нам большую историю, от дней процветания и великолепия Иерусалима с его оживленными улицами до моментов умирания города в годы восстания и его заброшенности после разрушения", – объясняет доктор Аяла Зильберштейн, руководитель раскопок из Управления древностей Израиля. По словам Зильберштейн, "по большей части эти каналы регулярно обслуживались, но тот факт, что именно в центральном канале были обнаружены слои ила, заполнившие его почти до половины высоты, позволяют предположить, что постепенно появлялось пренебрежение обслуживанием города".

По мере того, как археологи углублялись в слои ила, им открывалось множество артефактов, свидетельствующих о великолепии и богатстве Иерусалима во времена Второго храма. Ручные раскопки, возглавляемые профессором Тель-Авивского университета Нисимом Мизрахи, позволили обнаружить целые сосуды, в том числе флаконы с дорогими духами и маслами, а рядом с ними тонкий стеклянный флакон, который чудесным образом остался практически невредимым.

В нескольких метров к югу от того места, где были обнаружены масляные светильники, пару лет назад при раскопках был найден римский меч в кожаных ножнах. Существует вероятность, что, как и меч, масляные светильники носили в руках повстанцы, которые использовали дренажный канал, как укрытие.

Все мешки с грязью, накопленной в канале, были сохранены и отправлены на место просеивания грязи в национальный парк Эмек Цурим. Найденные остатки пищи, которые были отправлены на фильтрацию, помогли исследователям раскрыть некоторые секреты еврейской кухни: виноградные косточки, зерна злаков, рыбные кости и даже яичная скорлупа – все это проливает свет на меню жителей древнего Иерусалима.

Элиягу Эскозидо, директор Управления древностей, говорит: "В наши дни, когда слово "разрушение" приобретает более актуальное значение, чем когда-либо, важно оглянуться и вспомнить, откуда мы пришли, соединиться с нашим прошлым и получить максимально широкий взгляд на нашу жизнь здесь. В рамках новых раскопок, которые в настоящее время проводятся возле Стены Плача и города Давида, было обнаружено большое богатство артефактов, демонстрирующих великолепный город, полный животных, именно он подчеркивает масштабы разрушения и понимание того, что было потеряно".