x
13 августа 2024
|
последняя новость: 13:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 августа 2024
|
13 августа 2024
|
последняя новость: 13:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Великолепие и разрушение дренажного канала: археологические открытия в Иерусалиме

время публикации: 13 августа 2024 г., 12:52 | последнее обновление: 13 августа 2024 г., 12:57
Дренажный канал времен Второго Храма
Управление древностей Израиля. Фото: Эмиль Эльджем
Доктор Айала Зильберштейн, руководитель раскопок от Управления древностей
Управление древностей Израиля. Фото: Эмиль Эльджем
Чудом сохранившийся стеклянный флакон. Его использовали для изготовления духов или дорогого масла
Управление древностей Израиля. Фото Элияху Янаи, Город Давида
Все фото
Все фото

Новые находки из древнего дренажного канала, действовавшего в Иерусалиме 2000 лет назад, рассказывают историю города во времена Второго Храма – от процветания до разрушения. Раскопки, проводимые Управлением древностей Израиля, показывают, как менялся Иерусалим за последние десятилетия перед разрушением Храма в 70 году н.э.

Дренажный канал составлял главную подземную артерию Иерусалима. Канал проходил под красочными рынками у подножия Храмовой горы и по всей длине города Давида. В ходе раскопок были обнаружены сохранившийся стеклянный флакон, виноградные косточки, двухтысячелетняя яичная скорлупа, а также целые глиняные светильники с остатками сажи.

"Маленькие находки рассказывают нам большую историю, от дней процветания и великолепия Иерусалима с его оживленными улицами до моментов умирания города в годы восстания и его заброшенности после разрушения", – объясняет доктор Аяла Зильберштейн, руководитель раскопок из Управления древностей Израиля. По словам Зильберштейн, "по большей части эти каналы регулярно обслуживались, но тот факт, что именно в центральном канале были обнаружены слои ила, заполнившие его почти до половины высоты, позволяют предположить, что постепенно появлялось пренебрежение обслуживанием города".

По мере того, как археологи углублялись в слои ила, им открывалось множество артефактов, свидетельствующих о великолепии и богатстве Иерусалима во времена Второго храма. Ручные раскопки, возглавляемые профессором Тель-Авивского университета Нисимом Мизрахи, позволили обнаружить целые сосуды, в том числе флаконы с дорогими духами и маслами, а рядом с ними тонкий стеклянный флакон, который чудесным образом остался практически невредимым.

В нескольких метров к югу от того места, где были обнаружены масляные светильники, пару лет назад при раскопках был найден римский меч в кожаных ножнах. Существует вероятность, что, как и меч, масляные светильники носили в руках повстанцы, которые использовали дренажный канал, как укрытие.

Все мешки с грязью, накопленной в канале, были сохранены и отправлены на место просеивания грязи в национальный парк Эмек Цурим. Найденные остатки пищи, которые были отправлены на фильтрацию, помогли исследователям раскрыть некоторые секреты еврейской кухни: виноградные косточки, зерна злаков, рыбные кости и даже яичная скорлупа – все это проливает свет на меню жителей древнего Иерусалима.

Элиягу Эскозидо, директор Управления древностей, говорит: "В наши дни, когда слово "разрушение" приобретает более актуальное значение, чем когда-либо, важно оглянуться и вспомнить, откуда мы пришли, соединиться с нашим прошлым и получить максимально широкий взгляд на нашу жизнь здесь. В рамках новых раскопок, которые в настоящее время проводятся возле Стены Плача и города Давида, было обнаружено большое богатство артефактов, демонстрирующих великолепный город, полный животных, именно он подчеркивает масштабы разрушения и понимание того, что было потеряно".

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 21 июля 2024

Ров, защищавший иерусалимский акрополь. Завершились поиски, продолжавшиеся полтора века
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 27 мая 2024

Кольцо, меняющее представление о Иерусалиме. Находка у стен Старого города