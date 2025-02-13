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Наука и Хайтек

Влияет ли погода на психическое здоровье молодых людей? Одно исследование говорит, что да

Экология
Психология
Исследования
время публикации: 13 февраля 2025 г., 09:00 | последнее обновление: 12 февраля 2025 г., 21:31
Влияет ли погода на психическое здоровье молодых людей? Одно исследование говорит, что да
AP Photo/J. David Ake

По данным нового исследования, проведенного в Нидерландах и Испании, погода может воздействовать на психическое состояние молодежи.

Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения обнаружили, что в Нидерландах продолжительное воздействие низких температур связано с такими внутренними проблемами, как тревожность, депрессия, социальная изоляция и другими жалобами среди подростков и молодежи. В то же время, более высокие температуры в Испании оказались связаны с проблемами концентрации внимания.

Анализ охватывал примерно 3900 подростков в Нидерландах и около 900 в Испании в период с 2015 по 2022 год. В ходе исследования фиксировалась погода за период от трех дней до двух месяцев до появления у подростков симптомов психических расстройств. Основываясь на полученных данных, ученые опасаются, что изменения климата, которое приводит к более экстремальным температурам, может влиять на психическое здоровье молодежи.

Удивительно стало то, что исследователи не выявили связи между холодной погодой в Испании и жарой в Нидерландах, что, по их мнению, вероятно связано с характерными погодными условиями в этих странах. Еще одним неожиданным выводом стало то, что кондиционирование воздуха, похоже, не смягчало последствия жары в Испании.

Наука и Хайтек
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