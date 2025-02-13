Гнев может повысить творческую производительность

Исследование показало, что гнев способствует творческой активности, особенно когда он вызван воображаемыми процессами и направлен на разрушительные аспекты творчества.

Исследователи из Китая решили изучить связь между гневом и творческой активностью, с особым вниманием к факторам, которые могут усиливать или препятствовать этому влиянию. Для этого они провели метаанализ.

Они начали с поиска научных статей, изучающих связь между креативностью и гневом, используя различные термины, такие как "креативность", "творческий", "дивергентное мышление", "инновации", "гнев" и "злой" на английском и китайском языках. Авторы искали исследования, где измерялась производительность по хотя бы одной задаче, связанной с креативностью, и которые либо специально манипулировали настроением участников, чтобы вызвать у них гнев, либо измеряли естественные изменения настроения, насколько злыми чувствовали себя участники.

В ходе поиска было обнаружено 2947 статей, соответствующих поисковым запросам. После исключения нерелевантных или не отвечающих критериям публикаций, осталось 23 статьи. Из них 18 были экспериментальными исследованиями, в которых исследователи манипулировали настроением участников, а 5 – неэкспериментальными, где измерялось естественное проявление гнева у участников. Эти исследования были опубликованы в период с 2008 по 2024 год и включали 2413 участников.

Анализ показал, что связь между гневом и творческой продуктивностью была более выраженной в исследованиях, проведенных на участниках из восточных стран, в то время как у участников из западных стран она почти не проявлялась.

Ученые также обнаружили, что гнев был более связан с разрушительным творчеством, чем с общим творческим процессом. Разрушительное творчество включает использование творческих способностей для разработки вредных, неэтичных или разрушительных идей и действий с целью нанести ущерб. Также гнев сильнее влиял на творческое исполнение, когда в процессе принимало участие воображение.