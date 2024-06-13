Илон Маск сообщил о важном изменении: "лайки" в соцсети X стали анонимными

Владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск сообщил об очередном ключевом изменении в соцсети: отныне поставленные пользователями "лайки" стали анонимными: таким образом администрация соцсети обещает лучше защищать конфиденциальность пользователей.

Помимо возможности подглядеть, кто именно отреагировал на запись, Х не будет присылать пользователям уведомления о том, что какие-то посты понравились тем, кого они читают.

В публикации, сделанной самим Илоном Маском (который с приобретением "Твиттера" добавил себя в читаемые всем пользователям социальной сети) указано, что пользователи по-прежнему смогут видеть посты, которые им понравились, в уведомлениях будут отображаться количество реакций и другие показатели их публикаций. Для других пользователей эта информация о вас будет закрыта.

Автор публикации, тем не менее, сможет увидеть, кому понравились его посты. В сообщении Х также указано, что чем больше пользователь отмечает понравившийся ему контент, тем более отвечающей его интересам и склонностям будет становиться его лента.

Это изменение вызвало неоднозначные и зачастую отрицательные реакции пользователей социальной платформы. По всей видимости, компаниям, собирающим данные о социальной активности своих работников и конкурентов, придется искать другие способы отслеживания контактов и реакций.