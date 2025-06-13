Киты пускают пузыри, с помощью которых могут общаться с людьми

Ученые из Института SETI и Калифорнийского университета в Дэвисе впервые зафиксировали, как горбатые киты выпускают крупные пузырьковые кольца, напоминающие кольца дыма у курильщика, во время доброжелательного взаимодействия с людьми. Это редкое и слабоизученное поведение, по мнению исследователей, может быть формой игры или способом общения.

Горбатые киты уже давно известны тем, что используют пузырьки для охоты – например, чтобы загонять рыбу, – а также создают пузырьковые всплески и следы в борьбе за внимание самок. Однако новые наблюдения показывают, что они также могут выдувать кольца из пузырей во время мирного и дружелюбного контакта с людьми. В рамках работы ученые проанализировали 12 случаев, в которых киты формировали пузырьковые кольца – всего было зафиксировано 39 колец, созданных 11 различимыми особями. Это открытие помогает команде проекта в ее более широкой миссии – исследовать интеллект нечеловеческих существ, чтобы получить новые подходы в поиске разумной жизни за пределами Земли.

"Горбатые киты живут в относительно простых социальных структурах, обладают богатым акустическим репертуаром, используют пузырьки и даже помогают другим видам, отпугивая хищников", – отметил доктор Фред Шарп, соавтор исследования и представитель Калифорнийского университета в Дэвисе. "Теперь мы наблюдаем, как они сознательно направляют пузырьковые кольца в сторону людей, явно приближаясь, играя, взаимодействуя и, возможно, наблюдая за нашей реакцией – что может быть формой общения".