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Наука и Хайтек

Израильские ученые создали биоинженерную кожу, она вдвое ускоряет заживление после ожогов

Израильские ученые
Микробиология
Медицина
время публикации: 12 июня 2025 г., 13:59 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 13:59
Израильские ученые создали биоинженерную кожу, она вдвое ускоряет заживление после ожогов
AP Photo/Lisa Leutner

Ученые из Тель-Авивского университета разработали кожный трансплантат, созданный из собственных клеток пациента. Трансплантат вдвое ускоряет заживление ожогов, что особенно важно в условиях войны.

Работа опубликована в журнале Advanced Functional Materials.

Новый кожный трансплантат значительно ускоряет заживление: в доклинических моделях полное закрытие раны происходило вдвое быстрее, чем при стандартной терапии – за четыре дня вместо восьми. Работа стала ответом на острую потребность в более эффективных решениях для лечения тяжелых ожогов, особенно в условиях войны, когда число пострадавших резко возросло.

Традиционный метод лечения ожогов включает пересадку кожи пациента со здоровых участков тела на пораженные. Это приводит к дополнительным травмам. При обширных ожогах столько здоровой кожи, чтобы ее можно было безопасно пересадить, у пациента не остается. Но сегодня появилась альтернатива такому лечению.

Это – культивированные кожные аутотрансплантаты. Клетки кожи пациента выращивают на специально подготовленных мышиных клеточных слоях. Это требует строгого контроля, а полученная кожа тонкая и хрупкая. Ее усадка часто составляет более чем на 50%. Для покрытия одной конечности может понадобиться до 30 трансплантатов. Такие трансплантаты состоят только из верхнего слоя кожи, что снижает их прочность и функциональность.

В новой работе ученые постарались решить большинство этих проблем. Новая биоинженерная кожа представляет собой многослойный трансплантат, в котором используется каркас из одобренного FDA полимера. На этот каркас высаживают клетки, полученные из биопсии пациента: фибробласты заселяют одну сторону, а кератиноциты – другую. Это имитирует структуру настоящей кожи.

Такой трансплантат не дает усадки, прочен, эластичен и легко переносится на рану. В экспериментах на животных наблюдалось не только быстрое заживление, но и восстановление важных кожных структур, включая волосяные фолликулы.

Как отмечает соавтор работы профессор Йоси Хаик: "Разработанная нами биоинженерная кожа – это настоящий прорыв в лечении ожогов. Она полностью состоит из клеток пациента, прочна, гибка, удобна в обращении и значительно ускоряет заживление. Это большой шаг к персонализированной терапии, которая способна существенно улучшить восстановление и качество жизни тяжелых пациентов".

Наука и Хайтек
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