Употребление алкоголя подростками при родителях может привести к зависимости

Некоторые родители считают, что разрешение подросткам пробовать алкоголь дома снизит их интерес к употреблению в будущем. Однако новое исследование показало, что это не так.

В исследовании, опубликованном в журнале Addictive Behaviors, была обнаружена стойкая связь между разрешением родителями пить алкоголь в подростковом возрасте и увеличением частоты употребления алкоголя, симптомами зависимостей и проблемами, связанными с алкоголем в будущем.

Продольное исследование включало 387 подростков (55% из которых – девушки). Анализ учитывал различные факторы риска и защиты на индивидуальном, сверстническом и семейном уровнях. Ученые изучили, как употребление алкоголя с разрешения родителей, о котором сообщалось анкетах, связано с последствиями употребления алкоголя в возрасте 18-20 лет. Среди тех, кто пил с разрешения родителей, исследователи анализировали, как возраст начала влияет на дальнейшие последствия употребления алкоголя. Также команда сравнила подростков, которые никогда не пили алкоголь с разрешения родителей, с тремя группами по возрасту начала (ранний, средний и поздний), чтобы выяснить, как возраст начала соотносится с отсутствием употребления алкоголя с разрешения родителей.

Результаты выявили сильную связь между разрешением родителей на употребление алкоголя в подростковом возрасте и увеличением частоты и объема потребления алкоголя в будущем. Исследование также показало, что возраст детей, в котором родители разрешали им употреблять алкоголь, не влиял на дальнейшие результаты.