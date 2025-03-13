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Наука и Хайтек

Группа ученых обвинила шесть научных издательств в картельном сговоре

Суд
время публикации: 13 марта 2025 г., 10:18 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 10:23
Группа ученых обвинила шесть научных издательств в картельном сговоре
AP Photo/Mark Schiefelbein

Четверо научных сотрудников подали в суд на шесть крупнейших в мире научных издательств (Elsevier, John Wiley & Sons, Sage Publications, Springer Nature, Taylor & Francis и Wolters Kluwer), обвинив их в нарушении федерального антимонопольного законодательства США

Согласно истцам, издательства вступили в сговор с целью не оплачивать рецензирование научных статей, запрещать исследователям отправлять статьи в несколько журналов одновременно и блокировать публичное обсуждение работ после их подачи в журнал.

В иске, поданном в окружной суд США по Восточному округу Нью-Йорка, истцы утверждают, что "эта схема оказалась невероятно прибыльной для издателей-ответчиков, нанося при этом огромный ущерб науке и общественным интересам".

Иск основан на "Международных этических принципах научных публикаций", принятых Международной ассоциацией научных, технических и медицинских издателей (STM). Этот документ постанавливает, что рецензирование является "добровольной работой", и что ученые, "желающие публиковать свои работы в журналах, обязаны выполнять справедливую долю рецензирования для этих журналов".

Истцы также указывают на положение в документе STM, согласно которому подача статьи в более чем один журнал одновременно считается неэтичной и неприемлемой. Это правило, по их словам, лишает авторов переговорной силы и стимулов для издателей оперативно рассматривать и публиковать рукописи.

Наука и Хайтек
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