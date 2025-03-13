Компания Pentera разработала инструмент для тестовых атак на систему кибербезопасности

Основанный в Тель-Авиве стартап Pentera предлагает систему тестовых атак на проверки кибербезопасности компании. В новом раунде стартап привлек $60 миллионов и его оценка превысила $1 миллиард.

Основой кибербезопасности любой компании или правительственной организации является команда, которая отвечает за это направление работы. Подобная деятельность требует от команды и профессионализма в использовании постоянно развивающихся инструментов защиты, и эмоциональной устойчивости. Сегодня кибербезопасность переживает настоящий бум, связанный с использованием инструментов искусственного интеллекта. Злоумышленники получили крайне гибкие инструменты атаки, а команды – постоянно совершенствующие системы защиты.

Основанный в Израиле стартап Pentera позволяет командам кибербезопасности оставаться в тонусе. Инструменты Pentera, которые сегодня уже используют сотни крупных и средних компаний, позволяют реальным компаниям проводить тестовые атаки на себя и анализировать уязвимости.

Генеральный директор Pentera Амитай Ратзон в интервью TechCrunch говорит: "Мы предоставляем компаниям и правительствам технологию, которая одним нажатием кнопки может запустить мегаатаку против них самих, а другим нажатием вернуть джинна в бутылку. И все это безопасно".

При такой атаке работающие подразделения компании просто не видят этих тестов, им не надо прерывать работу. Такие тесты позволяют компаниям выявить точки уязвимости и подготовиться к отражению возможных угроз.

Одним из важных моментов технологии Pentera является многократное сокращение оповещений об атаках и угрозах от систем кибербезопасности, которые буквально засыпают специалистов. Сегодня системы создают тысячи таких оповещений, а когда их так много, реальная угроза запросто может остаться незамеченной. Pentera анализирует такие оповещения с помощью ИИ-инструментов и сокращает их до десятка случаев, которые действительно требуют вмешательства человека.

В новом раунде Pentera получила финансирование $60 миллионов долларов, и теперь оценка компании превысила $1 миллиард.