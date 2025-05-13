В Национальном парке Шомрон-Себастия начались раскопки

На этой неделе в Национальном парке Шомрон-Себастия начались археологические раскопки у главных ворот древнего города. Работы осуществляются под эгидой министерства национального наследия и министерства охраны окружающей среды, при поддержке министерства туризма и других правительственных структур.

Проект реализуется на основе решения правительства, принятого два года назад, и нацелен на сохранение одного из важнейших археологических объектов Израиля – древнего города Шомрон, столицы северного Израильского царства времен Танаха. Раскопки станут первым шагом в превращении места в современный национальный парк, открытый для широкой публики.

Первые раскопки на этом месте были проведены более 100 лет назад экспедицией Гарвардского университета. Тогда был раскрыт западный флигель крепости царей Израиля времен Омри и Ахава, а также другие уникальные находки, часть которых сегодня хранится в Музее Израиля. В 1931 году здесь работали исследователи из пяти университетов, включая Гарвард и Еврейский университет.

На территории комплекса также находятся театр, построенный царем Иродом в эпоху Второго Храма, и святыни христианской традиции, включая, по преданию, место захоронения Иоанна Крестителя.

Национальный парк Шомрон-Себастия – это один из важнейших археологических комплексов Израиля, многократно упоминаемый в Танахе и символизирующий глубокую историческую связь народа Израиля с его землей.

Отметим, что СМИ Палестинской автономии в связи с начавшимися археологическими работами заявили, что власти Израиля готовят "захват" Себастии.