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Наука и Хайтек

Израильский квантовый стартап Classiq мобилизовал $110 млн

время публикации: 12 мая 2025 г., 16:39 | последнее обновление: 12 мая 2025 г., 16:39
Израильский квантовый стартап Classiq мобилизовал $110 млн
AP/Business Wire

Израильская стартап-компания Classiq, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для квантовых компьютеров, объявила о мобилизации у инвесторов 110 миллионов долларов.

Согласно оценкам специалистов, сделка дает стартапу, оборот которого составляет на текущий момент 8-9 миллионов долларов в год, ценник в 400 миллионов долларов.

Напомним, что три месяца назад другой израильский стартап в сфере квантовых компьютеров Quantum Machines мобилизовал у инвесторов 170 миллионов долларов, исходя из стоимости компании в 670 миллионов долларов.

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