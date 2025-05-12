Израильский квантовый стартап Classiq мобилизовал $110 млн

Израильская стартап-компания Classiq, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для квантовых компьютеров, объявила о мобилизации у инвесторов 110 миллионов долларов.

Согласно оценкам специалистов, сделка дает стартапу, оборот которого составляет на текущий момент 8-9 миллионов долларов в год, ценник в 400 миллионов долларов.

Напомним, что три месяца назад другой израильский стартап в сфере квантовых компьютеров Quantum Machines мобилизовал у инвесторов 170 миллионов долларов, исходя из стоимости компании в 670 миллионов долларов.