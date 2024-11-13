Нарушение работы иммунной системы может стать причиной депрессии

Профессор Еврейского университета в Иерусалиме опубликовал работу, которая показывает, что причиной депрессии может быть воспаление, вызванное сбоем иммунной системы.

Депрессия сегодня в мире признана ведущей причиной инвалидности. Она поражает почти каждого шестого человека в течение жизни. Несмотря на десятилетия исследований, многое остается неизвестным о биологических механизмах, лежащих в основе этого тяжелого состояния.

Профессор Раз Ирмия, ведущий исследователь в области воспаления и депрессии с факультета психологии Еврейского университета в Иерусалиме, опубликовал в журнале Brain, Behavior, and Immunity обзор, который открывают новые пути к персонализированному лечению депрессии.

Традиционные теории депрессии фокусируются на нейротрансмиттерах, таких как серотонин и норадреналин, предполагая, что дефицит этих химических веществ в мозге может привести к депрессивным симптомам. Но эти теории не могут объяснить, почему многие пациенты не реагирует на обычные антидепрессанты.

За последние 30 лет исследования профессора Ирмии и других ученых указали на другую причину депрессивного состояния: хроническое воспаление, как в организме, так и в мозге. "У многих людей депрессия возникает в результате воспалительных процессов", – объясняет профессор Ирмия.

В новом обзоре ученый проанализировал 100 наиболее цитируемых работ в этой области и описал взаимодействия между воспалением и депрессивными симптомами.

Исследования, проведенные еще в 1980-х годах, показали, что у людей, страдающих депрессией, часто нарушаются иммунные функции. Некоторые иммуностимулируюшие методы лечения рака и гепатита, вызывающие воспалительную реакцию, вызывают у пациентов тяжелые депрессивные симптомы. У здоровых людей, которым вводят малые дозы иммуностимулирующих препаратов, также возникает временное депрессивное состояние, которое можно предотвратить с помощью противовоспалительных лекарств.

Профессор Ирмия и его коллеги также показали, что стресс, который часто является одной из основных причин депрессии, может провоцировать воспалительные процессы в мозге, воздействуя на клетки микроглии, которые являются представителями иммунной системы в мозге.

Последние результаты свидетельствуют о необходимости противовоспалительного лечения для одних пациентов и лечения, стимулирующего микроглию, для других. Ученый подчеркивает, что персонализированный подход к лечению может оказаться более эффективным, чем традиционные антидепрессанты.