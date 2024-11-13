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Наука и Хайтек

Первенцы и единственные дети в семье чаще страдают от тревожности и депрессии

время публикации: 13 ноября 2024 г., 14:43 | последнее обновление: 13 ноября 2024 г., 14:43
Первенцы и единственные дети в семье чаще страдают от тревожности и депрессии
AP Photo/Aaron Doster

Единственные дети в семье или первенцы, у которых есть младшие братья или сестры, чаще сталкиваются с симптомами тревожности и депрессии по сравнению с детьми, родившимися вторыми или позже.

Группа американских исследователей проанализировала данные 182477 детей, родившихся в период с 2009 по 2016 год, которые прошли профилактический осмотр в возрасте восьми лет, поскольку именно в этом возрасте в США рекомендуется проходить скрининг на тревожность. Исследователи также учли такие факторы, как пол, расу, этническую принадлежность, историю других психических расстройств, наличие тревожности или депрессии у матери, тип страхового покрытия, случаи преждевременных родов, квантиль индекса социальной уязвимости, классификацию района по уровню урбанизации и индекс массы тела.

Результаты показали, что у детей, являющихся первенцами и имеющими младших братьев и сестёр, вероятность диагностики тревожности при профилактическом осмотре в возрасте восьми лет на 48% выше, чем у детей, родившихся вторыми или позже. У детей, родившихся вторыми, вероятность развития тревожности на 42% выше по сравнению с детьми, родившимися позже.

Наука и Хайтек
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