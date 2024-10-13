Исследование ДНК подтвердило: Христофор Колумб был евреем

Ученые пришли к выводу, что знаменитый мореплаватель Христофор Колумб, открывший Америку в 1492 году, являлся сефардским евреем. Это вывод был сделан после исследования останков Колумба, захороненных в соборе Севильи, сообщает Reuters.

Согласно традиционной точке зрения, мореплаватель был генуэзцем. Однако многие историки подвергали итальянское происхождение Колумба сомнениям. Согласно их гипотезам, он мог быть баском, греком, португальцем, евреем, англичанином.

Поставить точку в дискуссии было призвано исследование группы ученых под руководством Мигеля Лоренте, продолжавшееся 22 года. Выводы ученых были опубликованы в программе испанского телевидения "ДНК Колумба: настоящее происхождение".

Колумб был похоронен в Вальядолиде, но через несколько десятилетий, согласно завещанию, он был перезахоронен на острове Испаньола. Затем его останки были перенесены на Кубу, а в 1898 году, после поражения Испании в войне с США, их перезахоронили в Севилье. Прежде всего, ученые должны были подтвердить: останки действительно принадлежат Колумбу.

Экспертам разрешили взять пробы ДНК. Материалы сравнили с ДНК известных потомков мореплавателя. Было установлено соответствие. При этом у его сына Эрнандо

как отцовская Y-хромосома так и материнская митохондриальная ДНК указали на еврейское происхождение.

Примечательно, что результаты исследования были опубликованы 12 октября 2024 года. Эта дата в Испании отмечается как День Колумба, поскольку именно 12 октября 1492 года пересекшие Атлантику моряки увидели землю.

Добавим: в последние десятилетия вокруг Колумба ведется ожесточенная полемика. Напоминают про его жестокость, отмечают, что "открытие Америки" привело к уничтожению американских цивилизаций и развитию рабства, что сам термин "открытие" неуместен. Однако именно Колумб стал человеком, соединившим Западное и Восточное полушария Земли в единое целое.