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Наука и Хайтек

Одиночество увеличивает риск развития деменции более чем на 30%

время публикации: 13 октября 2024 г., 11:45 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 11:45
Одиночество увеличивает риск развития деменции более чем на 30%
AP Photo/Matt Rourke

Данные масштабного исследования показывают, что состояние одиночества в среднем и пожилом возрасте увеличивает риск развития деменции на 31%. В эксперименте приняли участие 609 тысяч человек по всему миру.

Участников исследования спрашивали, чувствовали ли они когда-то себя одинокими, а также просили оценить, насколько сильно было их одиночество.

"Существуют различные типы и источники одиночества, которые могут влиять на когнитивные симптомы на протяжении всего континуума деменции", – заявила Мартина Лучетти, ведущий автор исследования и доцент Университета штата Флорида в США.

Ранее исследования выявляли связь между одиночеством и проблемами со здоровьем, в частности риском инсульта и болезнью Паркинсона. Результаты подобных экспериментов, по словам исследователей, помогают осветить проблему одиночества и показать, как оно влияет на продолжительность жизни людей во всем мире.

Наука и Хайтек
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