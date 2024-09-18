Исследование показало: эти четыре продукта могут снизить риск развития деменции

Исследователи Университета Квинс в Ирландии утверждают, что употребление темного шоколада, красного вина, чая и ягод могут снизить риск развития деменции на 28%. Все потому, что эти продукты богаты большим количеством флавоноидов – натуральных веществ, содержащихся во фруктах и овощах, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

В ходе исследования, результаты которого публикует JAMA Network Open, было обнаружено, что флавоноиды улучшают приток крови к мозгу и уменьшают воспаления в нем. Употребление продуктов, содержащих большое количество этих веществ, может сыграть важную роль в профилактике неизлечимой болезни.

Группа исследователей, которую возглавляла профессор Института глобальной продовольственной безопасности в Квинс Аэдина Кэссиди, проанализировала данные о питании более 120 тысяч взрослых в возрасте от 40 до 70 лет из Биобанка Великобритании, за добровольцами наблюдали в течение девяти лет. Результаты исследования показали, что снижение риска развития деменции наблюдалось у людей, которые ежедневно употребляли темный шоколад, порцию красного вина, ягоды и пять порций чая.

"В настоящее время не существует эффективного лечения этого заболевания, поэтому профилактические мероприятия, направленные на улучшение здоровья и качества жизни, а также на снижение социальных и экономических издержек, должны по-прежнему оставаться одним из основных приоритетов общественного здравоохранения", – считает один из авторов исследования, доктор Эми Дженнингс из Школы биологических наук в Королевском университете.

Стоит отметить, что распространенность деменции продолжает стремительно расти во всем мире. Прогнозируется, что к 2050 году число людей, страдающих этим заболеванием увеличится втрое и составит 153 миллиона человек, что представляет растущую угрозу для мировых систем здравоохранения и социальной защиты.