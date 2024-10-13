Израильское исследование: разочарование точнее характеризует межгрупповой раскол, чем ненависть

В исследовании психологов Еврейского Университета Иерусалима описан процесс поляризации групп в обществе. Ученые показали, что разочарование, а не ненависть является доминирующей эмоцией, определяющей раскол между группами.

Результаты исследования опубликованы в журнале Cognition and Emotion.

Ученые исследовали явление аффективной поляризации в обществе. При такой поляризации возникают и углубляются негативные эмоции между членами разных идеологических групп. Обычно исследования опираются на показатели, измеряющие общие положительные или отрицательные эмоции (от холодных до теплых) членов идеологической группы по отношению к своим оппонентам.

По мнению соавтора новой работы Мабель Кречнер и ее коллег, такой подход сильно упрощает сложный эмоциональный ландшафт взаимоотношений противостоящих групп. Природа идеологических отношений между группами амбивалентна и сложна, поскольку члены противоборствующих групп одновременно выступают и в роли идеологических противников и в роли сограждан в рамках общей нации и сообщества.

Кречнер говорит: "В то время как ненависть деструктивна и сосредоточена на восприятии внешней группы как фундаментального зла, разочарование отражает более сложную динамику. Оно включает в себя неудовлетворенные ожидания и чувство потери, но при этом сохраняет признание общих целей и потенциал для позитивных изменений. Эта двойственная природа делает его более точным отражением сложности межгрупповых отношений".

В пяти исследованиях, проведенных в США и Израиле, разочарование оказалось единственной эмоцией, устойчиво связанной с аффективной поляризацией, в то время как другие негативные эмоции не показали такой же устойчивой связи. То есть аффективная поляризация не обязательно связана с ненавистью.

Оценка только ненависти не предсказывала аффективную поляризацию ни в одном из исследований, даже в такие политически напряженные периоды, как беспорядки в Капитолии и вывод войск США из Афганистана, или полемику вокруг выборов в Израиле.

Кречнер отмечает: "Разочарование, лежащее в основе аффективной поляризации даже в сложные времена, имеет положительный момент: оно объясняет не только враждебность, наблюдаемую между идеологическими противниками, но и лежащую в основе надежду на то, что другая сторона в конечном итоге будет действовать таким образом, который принесет пользу общему национальному благу".

Этот вывод позволяет предположить, что меры, направленные на снижение аффективной поляризации, могут быть более эффективными, если они направлены на преодоление разочарования, а не только на смягчение взаимной ненависти.