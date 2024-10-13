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Наука и Хайтек

Невероятный успех SpaceX: ускоритель Super Heavy вернулся и "захвачен"

время публикации: 13 октября 2024 г., 15:40 | последнее обновление: 13 октября 2024 г., 15:47
Невероятный успех SpaceX: ускоритель Super Heavy вернулся и "захвачен"
AP Photo/Eric Gay

В воскресенье, 13 октября, компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, в рамках пятого испытательного орбитального запуска впервые смогла вернуть на стартовую площадку и успешно захватить ускоритель Super Heavy.

В будущем SpaceX рассчитывает на его многоразовое использование ускорителя Super Heavy.

Согласно планам SpaceX, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну, Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю.

Наука и Хайтек
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