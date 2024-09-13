Tesla проведет первую презентацию своих роботакси на площадках Голливуда

Компания Tesla, вероятно, представит свой автономный автомобиль на киностудии Warner Bros. в Лос-Анджелесе. Презентация должна состояться 10 октября.

Первоначально презентация роботакси Tesla должна была состояться 8 августа, но в очередной раз была отложена. Однако 10 октября 2024 года мы, похоже, увидим беспилотник Tesla, который компания разрабатывает уже 10 лет.

На участке Warner Bros. площадью почти полмиллиона квадратных метров расположено более двух десятков площадок. Здесь есть пригородные районы, которые могут стать идеальным местом для тестирования автономного автомобиля. Есть и многоэтажные дома и даже центр небольшого города.

Сообщение Bloomberg о демонстрации получило дополнительное подтверждение, после того как пользователь сети X сообщил, что Tesla собирает картографические данные в районе киностудии. Другой пользователь сообщил, что сбор данных для карт высокого разрешения идет в Санта-Монике и в Сан-Франциско в районе залива.

Если Tesla собирает данные об этих районах, компания действительно готовится показать свои роботакси и хочет серьезно подстраховаться. Для Tesla многое зависит от этого события. Рыночная стоимость Tesla составляет более 600 миллиардов долларов. Примерно столько стоят все остальные мировые автопроизводители вместе взятые. Большая часть этой стоимости основана на обещаниях Маска не только провести электрификацию автопрома, но и "решить" проблему автономного автомобиля. Маск утверждает, что беспилотник Tesla гарантирует автономию "уровня 5": автомобиль без водителя, который может ездить где угодно, при любых условиях по любым покрытиям.

Tesla всегда утверждала, что ее автономная машина будет отличаться от других решений за счет использования данных, собранных парком обычных владельцев автомобилей Tesla. Водители отправляют изображения с камер в компанию для аннотирования и маркировки. Таким образом формируется огромный дата-сет для машинного обучения беспилотников. Фактически автономные автомобили Tesla учатся на опыте миллионов водителей.

Подход Tesla к беспилотному транспорту можно назвать революционным, правда, для этого нужно увидеть и протестировать саму машину, а не только слушать, что о ней говорит Маск.Tesla фактически ограничилась только камерами и отказалась от избыточного количества датчиков, которые используют другие компании. в первую очередь от лидаров и радаров. Насколько это эффективно и безопасно, пока непонятно.

От демонстрации 10 октября будет зависеть очень многое. Цена вопроса – десятки, а возможно и сотни миллиардов долларов. По оценке экспертов, настолько сильно неудачная демонстрация, например, авария или травма человека, может повлиять и на рыночную стоимость компании Tesla и на будущее всего беспилотного транспорта.