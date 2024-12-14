Музыка не только вызывает воспоминания, но и меняет эмоциональное восприятие

Новое исследование показывает, что музыка может не только ассоциироваться с определенными моментами в жизни, но и со временем менять настроение воспоминаний.

Команда из Технологического института в Джорджии и Университета Колорадо провели трехдневный эксперимент, чтобы проверить, может ли музыка, звучащая во время воспоминания, добавить новые эмоциональные оттенки к исходному воспоминанию.

В первый день участники запомнили серию коротких, эмоционально нейтральных историй. На следующий день они вспоминали их, слушая либо позитивную музыку, либо негативную, либо находясь в тишине. На третий день участникам предложили снова вспомнить истории, но без мелодии. Во время второго дня ученые зафиксировали активность их мозга с помощью фМРТ (функциональная магнитно-резонансная томография), которая измеряла изменения в кровотоке, отражающие мозговую активность.

Результаты показали, что, когда участники слушали музыку с эмоциональной нагрузкой, вспоминая нейтральные истории, они с большей вероятностью добавляли в эти воспоминания новые эмоциональные элементы, соответствующие настроению музыки. Например, нейтральные истории под позитивную музыку позднее воспринимались как более позитивные, даже когда музыка уже не играла.

Особенно интересными были результаты сканирования мозга, сделанные в ходе эксперимента. Когда участники вспоминали истории под музыку, наблюдалась повышенная активность в миндалевидном теле и гиппокампе – областях, играющих ключевую роль в обработке эмоциональной памяти. Это объясняет, почему песня, ассоциирующаяся с важным жизненным моментом, может вызывать сильные эмоции – она активирует как участки, отвечающие за эмоции, так и те, что связаны с памятью.

Исследователи считают, что музыкальный эксперимент может в дальнейшем оказать положительное влияние на исследования в области лечения таких психических расстройств, как депрессией и ПТСР, где воспоминания играют ключевую роль.