Ученые утверждают, что губка из хлопка и скелета кальмара способна впитать 99,9% микропластика

Органический фильтр эффективно удаляет пластиковые загрязнения из воды. Ученые заявляют, что его можно использовать в более крупных масштабах.

Новый отчет Университета Уханя сообщает, что губка, созданная из хлопка и скелета кальмара, смогла поглотить около 99,9% микропластика из образцов воды в Китае. Исследователи считают, что это открытие может стать важным фактором в решении глобальной проблемы загрязнения воды микропластиком.

В ходе исследования губку протестировали в различных водоемах, включая оросительную канаву, озеро, морскую воду и пруд, где она удалила до 99,9% микропластика. Даже после пяти циклов использования губка устраняла 95-98% пластика, что демонстрирует ее высокий потенциал для повторного применения.

Губка изготовлена из хитина, полученного из скелета кальмара, и хлопковой целлюлозы – материалов, широко используемых для борьбы с загрязнением. В отличие от многих других фильтрационных систем, которые сталкиваются с проблемами высокой стоимости, вторичного загрязнения и технологической сложности, новый материал может быть произведен в больших объемах благодаря своей низкой цене и доступности сырья, отмечают авторы.

Сейчас ученые обнаруживают микропластик в воде по всему миру. Частицы пластика находят даже в облаках над горой Фудзи в Японии и в самой глубокой впадине в океане. Органическая губка, верят ученые, может в будущем способствовать решению глобальной проблемы.