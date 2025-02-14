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Наука и Хайтек

Пыль от тормозных колодок может быть более токсичной, чем выхлопные газы, показало исследование

Экология
Исследования
время публикации: 14 февраля 2025 г., 12:13 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 12:14
Пыль от тормозных колодок может быть более токсичной, чем выхлопные газы, показало исследование
AP Photo/Paul Sancya

Микроскопические частицы, выбрасываемые тормозными колодками, могут быть более опасными для здоровья, чем те, что содержатся в выхлопных газах дизельных автомобилей.

Исследователи из Университета Саутгемптона изучили воздействие на здоровье легких твердых частиц, содержащихся в четырех типах тормозных колодок с разным химическим составом – низкометаллических, полуметаллических, безасбестовых органических и гибридно-керамических.

Результаты показали, что органические колодки без асбеста наиболее склонны к вызыванию воспаления и других признаков токсичности. Они оказались более опасными для человека, чем частицы выхлопных газов дизельных двигателей. Керамические колодки заняли второе место по уровню токсичности.

Ранее воздействие загрязнения, вызванного автомобилями, фургонами и грузовиками, связывали с повышенным риском заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы. Однако основное внимание уделялось выбросам выхлопных газов, хотя выброс частиц в воздух из-за износа шин, дорог и тормозных колодок также влияет на здоровье человека и экологию.

Главной проблемой, по словам ученых, является то, что эти выбросы практически не регулируются законодательством. Исследования показали, что такие "не выхлопные" источники загрязнения сейчас составляют основную часть выбросов твердых частиц от транспорта в Великобритании и некоторых частях Европы.

Наука и Хайтек
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