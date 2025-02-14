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Наука и Хайтек

Ученые разработали инструмент ИИ для распознавания ножей и борьбы с преступностью

Исследования
ИИ
время публикации: 14 февраля 2025 г., 11:04 | последнее обновление: 14 февраля 2025 г., 11:38
Ученые разработали инструмент ИИ для распознавания ножей и борьбы с преступностью
Flash90/Gili Yaari

Исследователи заявляют, что создана новая система искусственного интеллекта, которая поможет полиции лучше распознавать ножи и отслеживать их "историю".

Институт искусственного интеллекта при Университете Суррея в партнерстве с лондонской полицией разработал систему Knife Hunter, которая помогает правоохранительным органам быстрее регистрировать найденные или изъятые ножи, а также составлять отчеты о преступлениях с использованием ножевого оружия, чтобы поддерживать работу следствия и информировать принимающих решения.

Инструмент был обучен на базе данных, содержащих более 25000 изображений 550 разных типов ножей. Ученые утверждают, что это позволяет системе выявлять даже самые незначительные отличительные признаки оружия, независимо от угла просмотра или освещенности.

Группа исследователей заявила, что это может помочь полиции более эффективно регистрировать найденное или изъятое оружие, отслеживать каналы торговли или нелегального ввоза, а также выявлять географические тенденции. Кроме того, система будет генерировать отчеты о преступлениях с применением ножей, что поддержит работу полиции и поможет в разработке политических решений.

Наука и Хайтек
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