Влияние человека изменило черепа свиней всего за столетие

Изменение рациона питания и селекция привели к изменениям формы черепа у домашних свиней всего за 100 лет.

Исследователи из Университета Мартина Лютера проанализировали 3D-сканы 135 черепов домашних свиней разных пород, в том числе и диких кабанов, начала XX и XXI веков. Результаты сканов показали значительные изменения: морды животных стали заметно короче и площе, а черепа у более современных свиней больше не имели легкой наружной выгнутости лба.

Исследователи были удивлены, когда обнаружили, что разные породы домашних свиней испытали схожие изменения, несмотря на то, что они содержались в разных условиях. Однако черепа диких кабанов, которые остаются всеядными, не претерпели таких изменений.

Причиной этих изменений может быть рацион свиней. Известно, что питание оказывает влияние на рост и развитие животных. В настоящее время свиней в основном кормят гранулами с высоким содержанием белка.

Результаты исследований подчеркивают, как сильно люди могут воздействовать на эволюцию животных. Чарльз Дарвин считал, что для значительных изменений требуется много времени – миллионы лет. Эта работа служит еще одним доказательством того, что люди могут существенно ускорить этот процесс через селективное разведение.