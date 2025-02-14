Некоторые виды усатых китов специально поют тише, чтобы избежать встречи с косатками

Исследования показывают, что некоторые виды усатых китов издают звуки на таких низких частотах, что косатки, не воспринимающие звуки ниже 100 герц, не могут их услышать.

Пение играет важную роль в привлечении партнера у китов. Самцы поют так, чтобы привлечь как можно больше самок, используя простые и повторяющиеся песни, и продолжают петь долго, чтобы самки могли их найти. Однако такие громкие песни могут сделать их и их сородичей уязвимыми для нападений косаток. Здесь на помощь приходит акустическая криптография: пение на низких частотах, которые косатки не могут услышать или воспринимают с трудом.

Группа ученых Вашингтонского университета выяснила, что усатые киты специально издают тихие звуки, чтобы косатки не смогли их уловить. Обычно это те виды китов, которые убегают при нападении. Для проведения исследования ученые проанализировали аквариумные эксперименты по диапазону слуха косаток, изучили частоту и уровень звуковых источников у различных популяций усатых китов, а также использовали знания о том, как звуки распространяются в океане, чтобы предсказать, какие популяции китов могут быть легко слышны косатками. Оказалось, что крики мигрирующих видов обычно не слышны косаткам на расстоянии более 1 километра, в отличие от криков более агрессивных видов.

Исследование показывает, что под водой существует звуковая среда, в которой доминирует страх. Некоторые виды китов предпочитают петь свои песни потенциальным партнерам на глубине, чтобы избежать нападений, в то время как другие виды соревнуются, чтобы создать самые разнообразные и привлекающие песни, и дают отпор, когда на них нападают. Различия в стратегии борьбы или бегства, похоже, определяют все аспекты жизни усатых китов, включая их места встреч, способы общения, а также время и места для размножения и кормления.