Бактерии, передаваемые половым путем, помогут определить преступников в случаях сексуального насилия

Генитальный микробиом оставляет уникальный след, который можно обнаружить при использовании барьерной контрацепции, даже если нет образцов ДНК.

Австралийское исследование предполагает, что бактерии, передающиеся между людьми во время полового акта, могут быть использованы в судебно-медицинской экспертизе для идентификации преступников, совершивших сексуальное насилие.

Исследователи из Университета Мердока сосредоточились на бактериальном гене 16S рРНК, который отсутствует у человека. Его генетическая последовательность отличается у бактерий, найденных у разных людей. Генитальные мазки, взятые у 12 моногамных гетеросексуальных пар до и после полового акта, показали, что бактериальный след одного партнера можно обнаружить у другого после секса. Этот след сохранялся даже при использовании презерватива. Однако ученые отметили, что есть неизвестные факторы, например, время, когда презерватив был надет во время акта.

Лобковые волосы, оральный секс, обрезание и использование смазки, похоже, не влияли на передачу бактерий. Однако личная гигиена мужчины после секса могла оказать влияние на возможность отслеживания.

Исследователи предложили, что этот метод может улучшить возможности тестирования после сексуального насилия, в отличие от традиционного анализа ДНК, который наиболее эффективен в первые 24 часа после инцидента, когда вероятность обнаружения сперматозоидов наиболее высока.