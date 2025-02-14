Собаки помогают остановить инвазивных вредителей, распространяемых авиапассажирами

Собаки-детекторы значительно повысили эффективность выявления потенциально опасных вредителей, включая плодовых мух.

Авиапассажиры могут представлять угрозу биобезопасности, так как паразиты способны попасть в страну через фрукты, овощи и продукты животного происхождения в багаже. Для борьбы с этим риском эффективны пограничные меры с участием инспекторов биобезопасности и служебных собак, которые помогают как мотивировать пассажиров на добровольное декларирование, так и выявлять незадекларированные опасные предметы.

Исследование, опубликованное в журнале NeoBiota, было направлено на анализ внутренних авиаперелетов в Тасманию (Австралия) – островное государство с низким уровнем распространения вредителей благодаря географической изоляции. Для этого ученые использовали обширную базу данных, включающую более 66000 перехватов биологических рисков от более чем 6 миллионов пассажиров, прибывающих в Тасманию с материка. Для анализа эффективности различных методов выявления опасных предметов на границе применялись современные инструменты статистического моделирования.

Результаты показали, что хотя инспекторы биобезопасности играют важную роль, собаки-детекторы продемонстрировали высокую эффективность, находя больше опасных предметов и выявляя незадекларированные материалы, которые могли бы остаться незамеченными. Применение собак значительно повысило результаты перехвата, включая предметы, связанные с распространением плодовой мухи.