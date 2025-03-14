Самцы синекольчатых осьминогов вводят самкам яд во время спаривания, чтобы не быть съеденными

Зоологи обнаружили, что самцы синекольчатых осьминогов (Hapalochlaena lunulata) при спаривании кусают самок, которые в два раза крупнее их, и вводят им нейропаралитический яд – тетродотоксин.

У некоторых видов беспозвоночных, таких как богомолы, пауки и осьминоги, самки значительно крупнее и агрессивнее самцов. Они часто рассматривают потенциальных партнеров как добычу и нередко убивают и поедают их во время ухаживания или сразу после спаривания. Команда зоологов из Квинслендского университета наблюдала, как с помощью укуса самцы осьминогов парализовали самок во время спаривания, которое продолжалось от 40 до 75 минут. После воздействия тетродотоксина, которые осьминоги вводили своим партнершам, самки прекращали дышать примерно через восемь минут, становились бледными, а их зрачки переставали реагировать на свет. Такая редакция свидетельствовала о потере нервного контроля, что характерно, в частности, для отравлений тетродотоксином.

Спаривание завершалось, когда самки восстанавливали контроль над щупальцами и отталкивали самцов. Позже исследователи обнаруживали на задней части головы самок, в области аорты, одну или две припухлости диаметром пять – восемь миллиметров. В течение трех дней на этих участках кожи оставались открытые раны. Позже, через три – двадцать девять дней, ученые отмечали, что все самки осьминогов откладывали яйца.

Авторы исследования назвали уникальную технику спаривания у синекольчатых осьминогов эволюционной "гонкой вооружений" между двумя полами. Поскольку самки стали значительно крупнее и сильнее, самцам в итоге пришлось разработать особую стратегию, чтобы передать свои гены следующему поколению.