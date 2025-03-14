Наблюдение за природой может уменьшить боль, согласно новому исследованию

Исследование с применением нейровизуализации показало, что наблюдение за природой может способствовать снижению боли, уменьшая активность мозга, связанную с восприятием болевых ощущений.

Исследование, проведенное учеными из Венского и Эксетерского университетов, предоставляет перспективную основу для разработки новых методов немедикаментозного лечения боли. Используя фМРТ-сканер, ученые наблюдали за активностью мозга 49 участников из Австрии, когда им причиняли боль с помощью серии небольших электрических разрядов. Когда люди смотрели видео с природными пейзажами, в отличие от городских или офисных сцен, они сообщали о снижении болевых ощущений, сканирование также показало изменения в специфических реакциях мозга, связанных с восприятием боли.

В эксперименте использовались передовые методы машинного обучения для анализа мозговых сетей, которые участвуют в обработке боли. Команда обнаружила, что необработанные сенсорные сигналы, которые мозг получает при болевых ощущениях, уменьшаются, когда участники смотрят высококачественную виртуальную сцену природы. Это исследование подтвердило предыдущие выводы о том, что природа может снижать субъективное восприятие боли, и стало первой явной демонстрацией того, как природная среда влияет на мозг, помогая облегчить неприятные ощущения.

Результаты доказывают, что природа действительно оказывает обезболивающий эффект, хотя он оказался примерно в два раза слабее, чем у медикаментов. Ученые добавляют, что их эксперимент не отменяет того, что людям, страдающим от боли, безусловно, следует продолжать принимать назначенные им лекарства. Однако группа исследователей надеется, что в будущем альтернативные методы облегчения боли, такие как взаимодействие с природой, смогут быть использованы для улучшения контроля над болью.