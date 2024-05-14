Израильский стартап Fairgen создает синтетические данные, позволяющие предсказать результаты выборов

Компания Fairgen предложила технологию, которая на основе реальных опросов может создать синтетические данные для обучения ИИ-модели и предсказать поведение конкретных сегментов рынка и даже результаты выборов.

Опросы использовались для получения информации об интересах групп населения и для анализа общественного мнения на протяжении тысячелетий. Методология применялась разная, но одно оставалось неизменным: чтобы составить надежный прогноз нужно опросить большое количество людей. Это дорого и не всегда возможно. Некоторые важные группы могут быть недоступны или по каким-то причинам отказываются отвечать на вопросы.

Израильский стартап Fairgen сосредоточился на решении этой задачи. Компания запустила платформу, которая использует "статистический искусственный интеллект" для генерации "синтетических данных".

Компания Fairgen была основана в Тель-Авиве в 2021 году. В конце 2022 года она запустила продукт Fairboost, который сейчас находится на стадии бета-тестирования. Компания объявила о новом раунде инвестиций в размере $5,5 миллионов. Общая сумма привлеченных средств составила $8 миллионов.

Концепция "синтетических данных", то есть данных, созданных искусственно, а не собранных на основе реальных событий и опросов, используется давно. На таких данных, как правило, тестировался программный код с самого начала компьютерных разработок. Но синтетические данные, как мы их понимаем сегодня, получили новое качество с появлением машинного обучения. Сегодня все чаще ИИ-модели обучаются в том числе и на синтетических данных.

Fairgen не создает данные "из воздуха". Сначала проводится реальный опрос на небольшой выборке. Затем данные выборки "расширяются" (экстраполируются) с помощью генерации синтетических данных. Стартап гарантирует надежное двукратное расширение объема данных, но в среднем объем удается утроить.

"У каждого клиента, с которым мы разговаривали, есть огромные "слепые зоны" – труднодоступная аудитория", – сказал TechCrunch руководитель отдела развития Fairgen Фернандо Зац. Стартап помогает такие "слепые зоны" заполнить максимально реалистично.

Крупная французская фирма IFOP (Французский институт общественного мнения) интегрировала технологию стартапа в свои услуги. IFOP использует Fairgen для опросов на европейских выборах. Генеральный директор Fairgen Сэмюэль Коэн считает, что метод, разработанный стартапом, можно будет использовать уже в этом году на выборах президента США.