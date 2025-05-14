Африка и Индия встретились в Северном Негеве. Раскопки в Тель-Малхате

Пять миниатюрных статуэток, в том числе головы африканских женщин, вырезанных из черного дерева, были обнаружены археологами в ходе раскопок, проводившихся в Тель-Малхате, недалеко от Арада. Статуэтки были найдены в захоронении женщин и детей, которому полторы тысячи лет.

Раскопки проводились сотрудниками Управления древностей Ноахом Михаэлем, Светланой Талис, Йоси Нагаром и Эмилем Айджамом. Ознакомиться с исследованием можно в 117-м выпуске издания "Атикот".

"Статуэтки свидетельствуют о христианской общине, которая существовала на юге Израиля 1500 лет назад. Возможно, что часть этой общины составляли выходцы из Африки. Статуэтки вырезаны из кости и из эбенового дерева, изделия из которого здесь редки, оно растет на юге Индии и на Шри-Ланке", – рассказывают ученые.

Они отмечают: вытесанные из камня и вырезанные из дерева фигурки мужчин и женщин обладают ярко выраженными африканскими чертами лица. Их вешали на шею. "Они выражали идентификацию людей, коллективную память. Возможно, это духи предков, чьи изображения передавались из поколения в поколение, и после перехода в христианство традиция сохранилась", – говорят они.

В римско-византийскую эпоху Тель-Мальхата была важным торговым перекрестком, через который проходили купцы с Аравийского полуострова, Индии и Африки. По словам ученых, статуэтки – редкая находка, свидетельствующая о культурном разнообразии Земли Израиля 1500 лет назад.