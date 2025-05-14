Израильский стартап может за несколько секунд проверить состояние автомобиля

Израильский стартап UVeye разработал технологию, основанную на системе датчиков и ИИ-модели, которая позволяет протестировать машину при ее проезде через специальный портал.

Компания UVeye была основана в 2016 году. Как и многих израильских компаний его первое приложение было направлено на безопасность. Компания реализовала быстрый досмотр автомобилей. Ультразвуковые датчики "прощупывали" внутренность машины и искали контрабанду и оружие.

Но на этом компания не остановилась. Постепенно количество датчиков стало расти, и система, предложенная UVeye, уже могла применяться не только для поиска контрабанды, но для тестирования самой машины. Это направление постепенно и стало основным.

Когда автомобиль проезжает через портал UVeye, происходит его полное сканирование. Высокоскоростные камеры обеспечивают детализированные изображения внешних поверхностей, кузова, шин и днища автомобиля, фиксируют даже мелкие дефекты. Ультразвуковые сенсоры выявляют внутренние изменения, скрытые полости и другие аномалии. Сканеры под днищем позволяют анализировать механические и конструктивные дефекты, искать следы вмешательства или скрытые предметы. Инфракрасные и другие спектральные датчики ищут утечки жидкостей и источники перегрева. Датчики давления и анализа шин анализируют состояние протектора, наличие трещин, пузырей и других дефектов, и считывают маркировку шин.

Все это происходит во время проезда машины через портал UVeye, то есть действительно занимает не более 4 секунд.

Но по мере роста количества датчиков и увеличения разрешения картинки (во всех диапазонах) количество информации растет лавинообразно. Но и это не остановило UVeye. Стартап разработал ИИ-модель, которая может в реальном времени "переварить" всю эту информацию, зафиксировать состояние машины и дать рекомендации по необходимому ремонту.

Технология была хорошо встречена на рынке. Особенно большой интерес она вызвала у компаний, которые занимается сдачей машин в аренду и каршерингом. Технология привлекла внимание такого гиганта как Hertz, который управляет более чем 3 миллионами машин, сдаваемых в аренду по всему миру.

Hertz планирует начать внедрение технологии UVeye со своей стоянки в аэропорту Атланты и распространить решение на сто американских аэропортов. По состоянию на февраль UVeye уже привлекла капитал на общую сумму $380,5 млн.