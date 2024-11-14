12000-летние камни, найденные на севере Израиля, возможно, являются первым прообразом колеса

Ученые Еврейского университета Иерусалима проанализировали коллекцию круглых камней с отверстиями и пришли к выводу, что они представляют собой первый пример использования технологии колесо-ось.

Когда говорят об "изобретении колеса", обычно имеют в виду начало использования колесного транспорта. По археологическим данным это произошло примерно 5-6 тысяч лет назад в Месопотамии, северном Причерноморье и северной Европе. Но главная трудность в этом изобретении – не использование круглых предметов для передвижения тяжестей. Разного рода катки – своего рода "дорожки" из круглых бревен – использовались и до изобретения колеса. Главным в создании колеса является связка колесо-ось. Судя по работе израильских археологов Талии Яшув и Леоре Гросман из Еврейского университета Иерусалима, эта связка была открыта задолго до появления колесного транспорта, и открытие было сделано не в транспорте, а в текстильном ремесле.

Работа опубликована в журнале PLOS ONE.

Ученые проанализировали камни из раскопок в Нахаль-Эйн-Гев II на севере Израиля. Возраст находок примерно 12000 лет. То есть речь идет о камнях, обработанных задолго до появления тележных колес бронзового века.

Археологи сделали цифровые 3D-модели камней и описали их возможное использование. Были исследованы более сотни преимущественно известняковых галек, которые имеют круглую форму с центральным отверстием.

Согласно гипотезе ученых, эти камни представляют собой утяжелители для веретена – пряслица. Такие пряслица используются при прядении шерсти на ручном веретене и сегодня. Утяжелитель надевают на острый конец веретена, чтобы веретено было устойчивым и момент вращения тяжелого камня помогал преобразовывать круговое движение в линейное.

Исследованная коллекция камней-утяжелителей представляет собой очень ранний пример использования человеком связки колесо-ось. Возможно, это изобретение проложило путь для более поздних технологий, таких как гончарный круг и колесо телеги, которые были жизненно важны для развития ранних человеческих цивилизаций. Исследование показывает, что многие изобретения в истории технологий имеют свою долгую предысторию, и мы сегодня постепенно открываем неизвестные нам этапы.