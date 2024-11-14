Исследование: стресс "заразен" – и для животных тоже

Ученые решили проверить, может ли стресс одного животного передаваться другим животным, и провели эксперимент на птицах.

Команда биологов из Австралийского национального университета провела исследование с 96 зебровыми амадинами (Taeniopygia guttata) – птицами из семейства вьюрковых ткачиков. Целью ученых было выяснить, влияют ли и каким образом реакции на стресс отдельных птиц на других членов их группы.

В ходе трёх раундов экспериментов, каждый из которых длился по четыре недели, некоторых особей подвергали различным стрессовым воздействиям. Затем с помощью камер подробно фиксировалось, как стресс сказывался на поведении этих птиц и как эти изменения влияли на поведение и репродуктивные способности других членов группы, которые не подвергались стрессу. Помимо этого, исследователи измеряли уровень кортикостерона, гормона стресса, в хвостовых перьях амадинов.

Эксперимент показал, что присутствие птиц, которые подверглись стрессу, изменило социальное поведение других членов группы. Отдельные особи, не подвергшиеся воздействию стрессора, поддерживали меньше социальных связей и, как правило, больше полагались на существующие отношения.

"Наши эксперименты показывают, что стрессовые реакции могут распространяться за пределы отдельных особей на других членов их социальной группы, даже на тех, кто сам не подвергается стрессу, – говорит Ханья Брандл, биолог и один из авторов исследования. – В группах, где большая часть птиц испытывает стресс, мы наблюдали этот эффект еще сильнее".