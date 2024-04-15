Искусственный интеллект научился определять ПТСР у женщин после родов

Ученые из Университета Бар-Илана и Массачусетского госпиталя общего профиля обучили ИИ-модель определять наличие посттравматического стрессового расстройства по описанию длиной всего в 30 слов, которое дает своему состоянию женщина после родов.

Во всем мире ежегодно послеродовое ПТСР развивается у 8 миллионов женщин. Современная практика диагностики этого вида ПТСР требует внимательного осмотра врачом, что занимает много времени квалифицированного специалиста. Эффективный метод скрининга с помощью ИИ-модели может быстро и недорого выявить пациенток, которым нужны углубленная диагностика и лечение.

Если послеродовое ПТСР запустить и вовремя не помочь женщине, то такое расстройство может помешать грудному вскармливанию и связи матери с младенцем. В тяжелых случаях женщина может отказаться от будущей беременности. Расстройство может усилить послеродовую депрессию и привести к суицидальным мыслям и даже действиям.

Исследователи раздали анкету, предназначенную для выявления этого расстройства, 1295 женщинам после родов. Участницы также предоставили короткие рассказы о своем состоянии и опыте родов, – примерно из 30 слов.

Исследователи обучили ИИ-модель анализировать рассказы пациенток, у которых были выявлены симптомы ПТСР при подробном анкетировании. Фактически ИИ-модель обучалась по короткому рассказу устанавливать вероятное развитие послеродового ПТСР.

При тестировании программа успешно выявила только по короткому рассказу большую часть участниц, которые, вероятно, страдают послеродовым расстройством. Ученые считают, что модель потенциально может выявить большой процент тех, кто находится в группе риска.

Авторы полагают, что их работа может в конечном итоге сделать диагностику посттравматического стрессового расстройства после родов более доступной и легкой для женщин. Гораздо проще описать свое состояние 30 словами, чем заполнять длинные анкеты, которые к тому же должен потом анализировать специалист.