NASA завершает первое расследование авиакатастрофы в другом мире

Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA и компании AeroVironment завершают детальную оценку последнего полета марсохода Ingenuity Mars Helicopter 18 января 2024 года.

Технический отчет о катастрофе Ingenuity будет опубликован в течение ближайших недель.

Ingenuity был разработан максимум для пяти экспериментальных испытательных полетов на Марсе в течение 30 дней. Он стал первым летательным аппаратом, поднявшимся над другой планетой. Ingenuity проработал почти три года, совершил 72 полета, пролетел расстояние в 30 раз больше, чем планировалось, и набрал более двух часов летного времени. При приземлении после завершения 72-го полета Ingenuity потерпел катастрофу.

Расследование пришло к выводу, что причиной катастрофы стала ошибка навигационной системы Ingenuity.

72-й полет был запланирован как короткий вертикальный подъем для оценки летных систем Ingenuity и фотографирования местности. Ingenuity поднялся на высоту 12 метров, завис и сделал снимки. До этого момента все шло штатно. На 19-й секунде начался спуск, а на 32-й секунде связь прервалась. На следующий день связь была восстановлена, и снимки показали, что у Ingenuity были сильно повреждены лопасти несущего винта.

"Когда расследование аварии проводится на расстоянии 100 миллионов миль, у вас нет ни "черных ящиков", ни очевидцев, – говорит первый пилот Ingenuity Ховард Грип. – Хотя с учетом имеющихся данных возможны несколько сценариев, у нас есть один, который мы считаем наиболее вероятным"

Система навигации вертолета была разработана для отслеживания визуальных особенностей поверхности с помощью направленной вниз камеры. Расчет был, что поверхность хорошо текстурированная (галечная) и плоская. Этого было достаточно для выполнения первых полетов Ingenuity, но к 72-му полету вертолет оказался довольно далеко – в районе кратера Джезеро, заполненном песчаной рябью. Это совсем другая поверхность – и недостаточно текстурированная, и неплоская.

Навигационная система должна была обеспечить оценку скорости для безопасной посадки. Данные, переданные во время полета №72, показывают, что на 20-й секунде навигационная система не смогла сориентироваться.

Фотографии, сделанные после полета, показывают, что навигационные ошибки привели к высокой горизонтальной скорости при приземлении. По наиболее вероятному сценарию, жесткий удар о песчаную дюну вызвал крен и тангаж Ingenuity. Быстрая смена ориентации привела к тому, что нагрузка на быстро вращающиеся лопасти ротора превысила их расчетные пределы, и все четыре лопасти отломились. Поврежденные лопасти вызвали чрезмерную вибрацию в системе ротора. Остаток одной из лопастей обломился у места крепления. Это привело к чрезмерной потребности в электроэнергии и потере связи.