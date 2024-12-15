Получены геномы древнейших людей, живших в Европе почти 50 тысяч лет назад

Международная команда под руководством исследователей из Института эволюционной антропологии Макса Планка секвенировала самые древние геномы современных людей, живших в Европе. Но это не предки человечества.

После того как современные люди покинули Африку, они встречались и скрещивались с неандертальцами, в результате в геномах всех людей за пределами Африки сегодня можно обнаружить 2-3% неандертальской ДНК. Но, как утверждают в новой работе ученые, были более ранние выходцы из Африки, скрещивание которых с неандертальцами произошло гораздо раньше, чем у предков людей, которые сегодня населяют Землю.

Геномы этой небольшой популяции были обнаружены в национальном парке Златы Кун в Чехии и в Ранисе в Германии (примерно в 230 км от Златы Куна). Геномы датированы 42-49 тысяч лет.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature, проанализированы ядерные геномы 13 образцов из Раниса и установлено, что они принадлежали по меньшей мере 6 индивидуумам. Размер костей указывает на то, что двое из них были младенцами, три человека были мужчинами и три – женщинами. Среди этих людей были мать и дочь и более дальние биологические родственники.

Команда также секвенировала ДНК из женского черепа, найденного в Златы Куне и получила высококачественный геном. "К нашему удивлению, мы обнаружили генетическое родство между человеком из Златы Куна и двумя людьми из Раниса, – говорит Арев Сумер, ведущий автор исследования, – Это означает, что люди из Златы Куна генетически были частью расширенной семьи Раниса".

Геномы, найденные в Ранисе и Златы Куне, представляют собой самые древние высококачественные геномы современного человека, секвенированные на сегодняшний день. Ученые показали, что у этих людей был темный цвет кожи и волос, и карие глаза. Это говорит о том, что они покинули Африку незадолго до того, как обосновались в Европе.

Популяция Раниса и Златы Куна состояла максимум из нескольких сотен особей. Ученые не нашли никаких доказательств того, что эта небольшая популяция как-то связана с более поздними европейцами. Люди Раниса-Златы Куна пришли из Африки в Европу одними из первых и не оставили своих генетических следов.