Исследование: авиакомпании, в руководстве которых больше женщин, более эффективны

Исследования показали, что если бы 45 авиакомпаний увеличили долю женщин в руководящих командах хотя бы до 25%, их производительность могла бы возрасти на 1,9%.

В исследовании, опубликованном в Journal of Air Transport Management, группа ученых выбрала 45 авиакомпаний, представляющих разные регионы: 15 из Америки, 12 из Европы и 18 из Азиатско-Тихоокеанского региона. Основным критерием для выбора этих компаний было наличие данных о гендерном разнообразии в их руководящих составах, полученных из специализированных баз данных.

Результаты исследования показали, что авиакомпании с более высоким уровнем гендерного разнообразия в советах директоров и руководящих группах показывали лучшую эффективность как до, так и после кризиса, вызванного COVID-19.

Авторы исследования считают, что эти данные частично объясняются разнообразием взглядов при принятии решений. В компаниях с большим количеством женщин это способствовало более инновационным и сбалансированным подходам в условиях неопределенности. Кроме того, авиакомпании, где руководящие должности занимали женщины, в большей степени уделяли внимание долгосрочным последствиям, а не только краткосрочным эффектам.